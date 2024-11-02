Повторила образ Ани Тейлор-Джой: Оливия Родриго сходила на интервью в необычном платье

Вероятно, оттенки красного, которые стали главным трендом этой осени, уже немного вам надоели, ведь они заполонили магазины, а звезды, как сговорились практически на все мероприятие надевают наряды подобного цвета. И не стала исключением 21-летняя Оливия родриго, которая тоже выбрала этот цвет для посещения программы "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном".

Девушка появилась на шоу с мини-платье от бренда Ludovic de Saint Sernin из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Это был наряд очень необычного дизайна, ведь сделан из полосок гофрированной ткани соединенной между собой красным шнурком. Подол наряда с одной строны не был прикреплен.

Также у платья были тонкие бретельки, а носила она его в сочетании с прозрачными мюлями от обувного бренд Amina Muaddi и украшениями от Hearts on Fire.

Оливия Родриго / Фото: Getty Images

В очень похожем платье весной этого же года на публике появилась актриса Аня Тейлор-Джой. Но вот платье Ани было черным, бретелька была сделана халтером, и платье было из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Повторяет наряды звезд Оливия уже не впервые. Также она повторила как-то наряд супермодели 90-х Линды Евангелисты, который та носила в 1995 году.

Читайте также:

Образы Оливии Родриго (5 фото)