218
1 мин

Повторила образ Блейк Лайвли, но выглядела совсем иначе: известная актриса надела костюм от Stella McCartney

Костюм британского модельера пользуется популярностью среди знаменитостей.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Томпсон

Эмма Томпсон / © Getty Images

Британская актриса Эмма Томпсон посетила гала-показ фильма «Мертвая зима» (The Dead of Winter), который прошел в кинотеатре Picturehouse Central в Лондоне. Она позировала на красной дорожку в оригинальном костюме от бренда Stella McCartney.

Это был белый наряд в стиле оверсайз, который включал жакет с подплечниками, свободные брюки со стрелками и жилет на пуговицах. Главным украшением костюма была реалистичная флористическая вышивка. Костюм Эмма носила с креативной обувью на большой платформе и с вырезами на мысе.

Эмма Томпсон / © Getty Images

Эмма Томпсон / © Getty Images

Однако британка не единственная известная дама, которая выбрала этот наряд от Stella McCartney для своего выхода в свет. Также такой костюм надевала актриса Блейк Лайвли во время промо тура к фильму «Оставь, если любишь» в котором сыграла. Но только надела она его на голое тело и с гламурными босоножками.

Блейк Лавли / © Associated Press

Блейк Лавли / © Associated Press

