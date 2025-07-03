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- Шоу-бизнес
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Повторила образ дочери: Крис Дженнер появилась в роскошном наряде от Dolce & Gabbana
Глава самой знаментой семьи Америки похвасталась роскошным нарядом, который одолжила у дочери.
Семейство Кардашьян-Дженнер было среди приглашенных гостей на роскошной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. В рамках трехдневного празднования свадьбы миллиардера, состоялось множество вечеринок, на которые гости наряжались в наряді от кутюр и драгоценности.
Для одного из проявлений на вечеринке в Венеции Крис Дженнер решила надеть платье от Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda. Это был фиолетовый наряд на запах, с опущенной линией плеча и очень длинным шлейфом.
«Ким надела это потрясающее платье на показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Апулии пару лет назад, и я была так влюблена в него, что оно было слишком красивым, чтобы не привезти его на эти особые выходные!! Возможно, меня вызвали в семейном групповом чате… Ким, ты мое вдохновение!!», — написала Крис.
Как и Ким, Крис Дженнер дополнила наряд роскошным колье с огромным камнем в центре, а также бриллиантами.
Однако это не первый случай, когда Крис одалживает наряды дочери и выходила в них на красные дорожки. Ее неоднократно фотографировали в таких образах.