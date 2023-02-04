Повторила образ: Джессика Честейн надела брючный костюм изумрудного цвета, в котором ее уже видели

Лауреат "Оскара" Джессика Честейн попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, когда направлялась на интервью программы The View в Нью-Йорке. Во время беседы актриса рассказала о своей новой работе - она теперь будет играть в пьесе "Кукольный дом", которая ставится в одном из театров Нью-Йорка.

Для своего выхода в свет она выбрала образ в изумрудном цвете - брючный костюм от бренда AKRIS, который был представлен в коллекции осень-зима 2022.

Жакет костюма был удлиненным, украшен черными пуговицами и разрезами на рукавах, а вот брюки были немного расклешенными снизу. Костюм она дополнила водолазкой, легким макияже, туфлями на высоких платформах и серьгами-пусетами.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Однако этот образ в ее гардеробе не новинка, ранее Честейн уже надевале этот костюм на шоу Джесс Кейгл на SiriusXM в ноябре 2022 года. Ответственна за образ знаменитости ее стилист - Элизабет Стюарт, известна тем, что дважды надевает своим клиентам одни и те же вещи.

Джессика Честейн в ноябре 2022 года / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые выходы Джессики Честейн (34 фото)