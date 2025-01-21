Повторила образ Флоренс Пью: французская модель Летиция Каста надела прозрачное платье

Известная 46-летняя французская модель и актриса посетила мероприятие в Париже под названием Cesar - Revelations 2025. Она позировала на фотоколле в эффектном полупрозрачном платье от бренда Christian Dior.

Платье было выполнено из сложного прозрачного кружева и украшено цветочным на декольте и рукавах. Также цветочные кружевные элементы можно увидеть на подоле платья.

Носила Летиция этот наряд в сочетании с черным боди, поясом на талии и массивными украшениями - серьгами и несколькими браслетами. Волосы она распустила и сделала простой лаконичный макияж.

Летиция Каста / Фото: Getty Images

Точно такое же платье в 2024 году понравилось британской актриса Флоренс Пью. Но несмотря на то, что платья совершенно идентичны, выглядят они на женщинах по-разному, в частности из-за того, что сочетают с разными аксессуарами и бельем.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Также образ Флоренс в этом платье как-то наделал много шума в Сети, ведь ее коллега по фильму "Время жить" Эндрю Гарфилд пришел с огромной картонной копией коллеги на красную дорожку - на снимке она была запечатлена в этом наряде.

Эндрю Гарфилд c картонной Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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