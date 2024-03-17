Повторила образ из фильма: Сидни Суини надела копию платья Джулии Робертс из ромкома "Свадьба лучшего друга"

Молодая голливудская актриса Сидни Суини решила вдохновляться культовыми образами, ведь это беспроигрышный вариант. Она посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая состоялась в отеле Beverly Hilton, в фееричном в гламурном платье от бренда Miu Miu.

Платье Сидни было выполнено из шелка в роскошном светло-сером оттенке, который напоминал цвет жемчуга. Оно было фасона "русалка", имело подчеркнутую талию, тонкие бретельки, и глубокое декольте с драпировкой.

Также у наряда был декор в верхней части - декольте и спадающие на руки бретельки расшиты серыми кристаллами, бисером и пайетками.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Еще одним украшением платья Сидни был длинный шлейф.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Однако ранее подобный наряд уже могли видеть любители ромкомов, поскольку в подобном платье в фильме 1997 года "Свадьба лучшего друга" появлялась Джулия Робертс.

Джулия Робертс в фильме "Свадьба лучшего друга" 1997 год \ скриншот с видео

По сюжету фильма платье являлось нарядом подружки невесты. У него был подобный дизайн как у платья Сиуни, однако оттенок немного отличался - оно было лавандового цвета.

Джулия Робертс в фильме "Свадьба лучшего друга" 1997 год \ скриншот с видео

Также стоит отметить, что в фильме было показано два подобных варианта платья - однотонное шелковое и с гламурной глиттерной отделкой на декольте и декоративными цветами. Как и Суини, Робертс носила платье в сочетании с бриллиантовыми серьгами и изящным ожерельем.

Джулия Робертс в фильме "Свадьба лучшего друга" 1997 год \ скриншот с видео

Но это не первый случай, когда образ Джулии Робертс из кино стал вдохновением для современного наряда знаменитости. В 2023 году возлюбленная профессионального футболиста Криштиану Роналду - Джорджина Родригес - посетила Венецианский кинофестиваль в точной копии платья Джулии Робертс из фильма "Красотка".

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