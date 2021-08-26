Повторила образ из нулевых: звезда TikTok Эддисон Рэй удивила выбором наряда

Платье от итальянского бренда очень красиво сидело на фигуре девушки.

20-летняя американская звезда TikTok и актриса Эддисон Рэй появилась на премьере комедийного фильма Netflix He's All That, которая состоялась в NeueHouse Los Angeles. В этом фильме девушка сыграла главную роль.

Для своего выхода Эддисон выбрала необычный наряд - молочное винтажное платье от Versace. Декольте платья было выполнено в виде топа-бандо, а юбка была асимметричной и на талии собиралась в бант. Такой фасон выигрышно подчеркнул эффектную фигуру актрисы.

Завершили образ босоножки с пухом от бренда Le Silla, лаконичные украшения, макияж и прическа с крупными локонами.

Эддисон Рэй / Getty Images

Впервые этот наряд был показан 4 октября 2003 года, во время Недели моды сезона весна-лето 2004 в Милане.

Модель в платье Versace, 2003 год / Getty Images

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