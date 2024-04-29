Повторила образ из сериала: Дженнифер Гарнер вышла на красную дорожку в луке Кэрри Брэдшоу

На протяжении многих лет после выхода этого сериала, звезды и дизайнеры продолжают им вдохновляться.

Актриса Дженнифер Гарнер посетила 8-ю ежегодную церемонию вручения премии Fashion Los Angeles Awards в Беверли-Хиллз. На красную дорожку этого мероприятия звезда вышла в необычном платье от бренда Rosie Assoulin из коллекции весна-лето 2024.

Дженнифер Гарнер / Фото: Associated Press

Наряд состоял из двух цветов - голубого и красного, и имел элегантную драпировку, однако это платье нам напомнило образ еще одной звезды - Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе", которую сыграла Сара Джессика Паркер.

В 12-м эпизоде 4-го сезона героиня вышла на улицу в наряде от Tracy Feith, который также имел голубой верх и красный низ.

Сара Джессика Паркер / фото: скриншот с видео

Ее образ тогда дополнили белые туфли от Manolo Blahnik, гламурный клатч с пайетками от Inge Christopher, но главной фишкой образа стало колье с подвеской в виде яблока от бренда Lizzie Scheck Jewelry.

Сара Джессика Паркер / фото: скриншот с видео

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