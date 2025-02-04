Повторила образ из старого фильма: каким нарядом вдохновлялась Сабрина Карпентер перед "Грэмми"

Певица посетила в минувшие выходные вручение музыкальной премии "Грэмми".
67-я церемония прошла в Лос-Анджелесе, а на красную дорожку Сабрина Карпентер вышла в гламурном голубом платье от бренда Jw Anderson.
Это было длинное кастомное платье с халтером и отделкой перьями на длинном подоле и бедрах. Главным его украшение была обнаженная спина на которую ниспадала гламурная часть халтера в виде цепочки с камнями.
Платье девушки явно было вдохновлено одним старым нарядом, который носила в фильме 1964 года "Что за путь!" актриса Ширли Маклейн.
Ранее Карпентер уже повторяла луки других известных женщин. На MTV Video Music Awards 2024 она пришла в белом платье от бренда Bob Mackie из коллекции 1991 года. Точно такое же платье носила когда-то Мадонна.
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