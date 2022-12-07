Повторила образ: Кейт Уинслет надела на премьеру "Аватара" платье, в котором появлялась семь лет назад

Даже через столько лет этот наряд остался актуальным, а сама Кейт выглядела в нем потрясающе.

Оскароносная актриса Кейт Уинслет появится в самом ожидаемом фильме последних нескольких лет "Аватар: Путь воды", поэтому посетила премьеру картины, которая состоялась в Лондоне.

Тем не менее особое внимание привлек именно наряд звезды, поскольку Кейт надела серое платье с американской проймой от бренда Badgley Mischka.

У платья был небольшой шлейф и очень красивая флористическая вышивка пайетками, нитями и бисером в зоне декольте.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Дополняли наряд довольно крупные серьги.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Платье отлично сидело на фигуре актрисы, но было оно не новым. На самом деле этому наряду уже семь лет, и впервые звезда появилась в нем в 2015 году на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто, где показывался фильм с ее участием - "Месть от кутюр". Как видим, с того времени актриса практически не изменилась.

Кейт Уинслет в 2015 году / Фото: Associated Press

Кейт очень осознанно подошла к выбору платья, ведь в последние годы все чаще поднимается тема повторного использования. Но, судя по прежним интервью Уинслет, такое ее решение связано не только с заботой об экологии, но и с нежеланием выбирать новые платья. Актриса не раз заявляла, что будет повторять старые образы, поскольку не любит тратить время и деньги на платья, которые наденет лишь раз.

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