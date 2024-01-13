Повторила образ Клаудии Шиффер 1995 года: Марго Робби в винтажном мини пришла на премию

Актриса выбрала для своего появления винтажный наряд от Chanel.

Марго Робби посетила церемонию вручения премии AFI Awards в Беверли-Хиллз. Каждый год американский институт кино определяет 10 лучших фильмов и телепрограмм года.

Перед объективами фотокамер актриса появилась в винтажном наряде из коллекции Ready To Wear весна-лето 1995 года бренда Chanel.

Марго Робби / Фото: Associated Press

На ней был оранжевый твидовый кроп-топ с короткими рукавами, черной каймой и пуговицами с логотипом бренда, а также черная мини-юбка. Верх украшала роскошная брошь с разноцветными драгоценными камнями, а низ – пояс из камней и с лого Модного дома.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Аутфит Робби дополнила черными лакированными босоножками на шпильках и черной сумкой. Она сделала прическу с локонами, нежный макияж и молочный маникюр.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго продемонстрировала на красной дорожке плоский живот и стройные ноги.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Кстати, в этом образе от Chanel во время показа в Париже продефилировала Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер/Скрин видео с показа Chanel 1995 года

Напомним, на "Золотом глобусе" Марго Робби сияла в розовом платье с широкими бретельками от Armani Privé. Этот лук точно повторял наряд куклы "Барби Суперзвезда" (Superstar Barbie) 1977 года.

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