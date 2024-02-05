Повторила образ Линды Евангелисты 1995 года: американская певица надела винтажное платье с сексуальным декольте

20-летняя Оливия Родриго появилась на премии в наряде от Versace.
Американская певица Оливия Родриго посетила церемонию награждения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке она предстала в винтажном кремовом платье макси от бренда Versace, в котором Линда Евангелиста продефилировала на подиуме в 1995 году, когда Оливия еще не родилась.
Наряд был расшит белыми пайетками и красным бисером, имел сексуальное декольте и двойные бретельки с металлической фурнитурой.
Аутфит Родриго дополнила красивой прической с локонами и боковым пробором, макияжем с красной помадой, серьгами-гвоздиками с рубинами и бриллиантами, а также с эффектным кольцом с большим аквамарином.
Молочный маникюр и черный педикюр завершили лук артистки.
В этот вечер Оливия выступила на сцене мероприятия. Она сияла в шелковом платье цвета фуксии в бельевом стиле с глубоким декольте.
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