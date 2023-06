Повторила образ матери: 20-летняя Лила Мосс пришла на мероприятие в платье-комбинации

20-летняя британская модель и дочь легендарной супермодели Кейт Мосс - Лила - посетила вечеринку в Королевской академии художеств, которая состоялась в Лондоне.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

На мероприятии девушка появилась в элегантном и простом платье-комбинации в стиле 1990-х от бренда Versace. У него были тонкие бретельки и прямой силуэт, а выполнено оно было из тонкой сатиновой ткани.

Спина платья была голой и с небольшим рюшем-качелями, который придавал этому лаконичному изделию более интересный вид. Образ Лила дополнила простой прической, серьгами и кольцом на пальце.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Этот образ девушки наполнил культовый наряд ее матери Кейт Мосс, который та надела в 1993 году на вечеринку Look of the Year, организованную агентством Elite Model. Тогда модель оконфузилась, поскольку из-за вспышек фотоаппаратов платье полностью продемонстрировало фигуру супермодели.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

