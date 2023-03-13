Повторила образ Мэрилин Монро: Ана де Армас очаровала нарядом на красной дорожке "Оскара"

В этом году актриса была номинирована на эту награду впервые.

34-летняя актриса Ана де Армас была в этом году среди номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Заветную статуэтку она домой не унесла, поскольку лауреатом стала Мишель Йео, но для мероприятия выбрала образ победительницы.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Актриса появилась в гламурном бело-сером платье от французского Модного дома Louis Vuitton, которое было полностью расшито мелкими стразами, мерцающими в свете софитов.

У платья были широкие бретельки и глубокое фигурное декольте.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Особенно интересно в наряде смотрелась юбка, ведь ее подол был выполнен в виде то ли чешую, то ли лепестков цветка, которые перетекали в шлейф.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнил натуральный макияж без ярких акцентов, украшения с бриллиантами и прямые распущенные волосы.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Номинирована Ана была в этом году впервые и за роль в фильме "Блондинка", где сыграла голливудскую суперзвезду Мэрилин Монро. Вероятно именно поэтому актриса решила выбрать для красной дорожки "Оскара" платье, которое безумно напоминало "голый" наряд Монро, в котором она пела для президента США.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

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