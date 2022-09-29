Повторила образ: Натали Портман надела на показ Dior старое платье

В отличие от других знаменитостей, актриса решила отказываться от новинок и надела то, что было у нее в шкафу.

Актриса Натали Портман посетила показ новой коллекции бренда Christian Dior, который состоялся в Париже. В рамках мероприятия брендом была представлена коллекция весна-лето 2023.

Но вот только Натали решила на показ прийти не в новинке из новой коллекции и не в кутюре, актриса предпочла наряд, в котором уже появлялась в 2018 году во время Венецианского кинофестиваля.

Черное мини-платье-кейп было очень лаконичным, и актриса дополнила его круглыми солнцезащитными очками. Больше ничем образ она решила не утяжелять и никаких украшений не использовала, дополнив лук лишь легким макияжем.

Натали Портман на показе Christian Dior / Фото: Getty Images

В 2018 году звезда также дополнила образ солнцезащитными очками, но в ретро-стиле.

Натали Портман в 2018 году / Фото: Getty Images

Тогда с Натали, правда, случился небольшой конфуз - ее дизайнерское платье оказалось не очень прочным, и, когда она появилась перед камерами, немного полезло по швам в зоне рукава. Как видим, этот дефект уже устранили.

Натали Портман в 2018 году / Фото: Getty Images

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