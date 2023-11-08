Повторила образ: Ники Хилтон надела гламурное платье с пайетками и перьями

Вероятно, это платье так понравилось знаменитости, что она решила приобрести еще одну его версию.

40-летняя светская львица и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - появилась среди гостей церемонии "Женщины года Glamour", которая прошла в Нью-Йорке 7 ноября. Для этого мероприятия она нарядилась очень гламурно.

На Ники было платье миди в розовом оттенке от бренда New Arrivals. Платье было расшито большими пайетками и имело отделку на рукавах в виде манжетов из страусиных перьев.

Образ Хилтон дополнила сумкой в виде розового фламинго от бренда Judith Leiber (это тот же бренд, что создал сумку Кэрри Брэдшоу, которая появилась в сериале "Секс в большом городе").

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Она была полностью усыпана розовыми стразами. Также Ники надела гламурные туфли со стразами, набор из драгоценностей, собрала волосы в высокую прическу и сделала яркий макияж с розовой помадой на губах и черными стрелками на глазах.

Ники Хилтон / Фото: Associated Press

Стоимость такого платья составляет 1665 евро.

Платье, как у Ники Хилтон / фото: скриншот newarrivals.co

Однако в подобном платье Ники появляется не первый раз. В прошлом году практически идентичный наряд с мерцающими пайетками и перьями от New Arrivals миллионерша надела на осенний гала-концерт Американского театра балета. Свой образ она тогда дополнила туфлями от Giannico Eve. Платье отличалось только цветом, а также пайетками, поскольку они были мельче и более обильно расшиты.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Стоимость такого наряда 1250 евро.

Платье, как у Ники Хилтон / фото: скриншот newarrivals.co

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