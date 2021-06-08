Повторила образ: Ники Хилтон запечатлели в старом платье и с сумкой Valentino

Знаменитость сочетала легкий наряд и красивые аксессуары.

Знаменитости в Нью-Йорке часто выходят на прогулки и по своим повседневным делам. Наследницу многомиллионной империи Ники Хилтон тоже иногда замечают в городе, когда она ходит на шопинг или просто за кофе и прогуляться по шумным улицам "Большого яблока".

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В понедельник, 7 июня, девушка в очередной раз отправилась по своим делам. Ники выбрала для своего выхода в город легкое платье длины миди с ее любимым анималистическим принтом. В отличие от своей сестры Пэрис, Ники отдает предпочтение более простой одежде, но всегда сочетает ее с аксессуарами от люксовых брендов.

Так, неоднократно мы видели ее с сумками от Chanel и Hermes, но также в последнее время она все чаще отдает предпочтение бренду Valentino и модели сумки Roman Stud, которую сочетает с босоножками без каблука. Обе вещи были декорированы фирменными золотыми пирамидками.

Образ она разбавила солнцезащитными очками в красной оправе, подвеской на шее, несколькими браслетами, а также красным кольцом на пальце.

Ники Хилтон / Getty Images

Платье, в котором девушку подловили, было совсем не новым, и она его надевает довольно часто. Например, как-то Ники сочетала этот наряд с балетками и сумкой с бамбуковыми ручками. Получилось тоже довольно стильно.

Ники Хилтон / Getty Images

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Стиль Ники Хилтон (21 фото)

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