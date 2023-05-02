Повторила образ супермодели: Дуа Липа пришла на Met Gala в твидовом платье невесты

27-летняя певица предстала на ступеньках мероприятия в наряде, который был разработан еще до ее рождения.

В Нью-Йорке состоялся грандиозное костюмированное мероприятие Met Gala. В этот раз тема бала - "Карл Лагерфельд: линия красоты" - гала-вечер был посвящен культовому модельеру и бывшему креативному директору Дома Chanel.

Многие звезды своими нарядными решили почтить покойного модельера.

Например, актриса Николь Кидман пришла в культовом платье из рекламы Chanel No.5 2004 года, а вот британская певица Дуа Липа надела платье, созданное Лагерфельдом для кутюрной коллекции Chanel осень-зима 1992-1993.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Впервые этот наряд демонстрировала на подиуме немецкая супермодель Клаудия Шиффер.

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / Фото: Getty Images

Это было длинное фактурное твидовое платье молочного оттенка, с глубоким декольте, бретельками и корсетный верхом.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

У наряда также была отделка черной и серебряной нитью, а также бахрома на подоле.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Юбка платья была пышной, с кринолином. Образ Дуа дополнила бриллиантовым колье на шее от Tiffany & Co., центральный камень в котором был 200 каратов, макияжем, лаконичной прической и несколькими кольцами на пальцах.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Правда, образ Липы отличался от оригинала тем, что певица решила не добавлять в него шляпу и украшения для волос, которые были на Шиффер.

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / Фото: Getty Images

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