Повторила образ супермодели: Дуа Липа пришла на Met Gala в твидовом платье невесты

27-летняя певица предстала на ступеньках мероприятия в наряде, который был разработан еще до ее рождения.
В Нью-Йорке состоялся грандиозное костюмированное мероприятие Met Gala. В этот раз тема бала - "Карл Лагерфельд: линия красоты" - гала-вечер был посвящен культовому модельеру и бывшему креативному директору Дома Chanel.
Многие звезды своими нарядными решили почтить покойного модельера.
Например, актриса Николь Кидман пришла в культовом платье из рекламы Chanel No.5 2004 года, а вот британская певица Дуа Липа надела платье, созданное Лагерфельдом для кутюрной коллекции Chanel осень-зима 1992-1993.
Впервые этот наряд демонстрировала на подиуме немецкая супермодель Клаудия Шиффер.
Это было длинное фактурное твидовое платье молочного оттенка, с глубоким декольте, бретельками и корсетный верхом.
У наряда также была отделка черной и серебряной нитью, а также бахрома на подоле.
Юбка платья была пышной, с кринолином. Образ Дуа дополнила бриллиантовым колье на шее от Tiffany & Co., центральный камень в котором был 200 каратов, макияжем, лаконичной прической и несколькими кольцами на пальцах.
Правда, образ Липы отличался от оригинала тем, что певица решила не добавлять в него шляпу и украшения для волос, которые были на Шиффер.
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