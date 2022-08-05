Повторила образ Умы Турман из "Убить Билла": Эшли Робертс надела желтый костюм с полосками

40-летняя танцовщица и участница группы The Pussycat Dolls сейчас работает на британском радио ведущей программы Global's Heart 00s, а также является репортером в программе "Завтрак" на Heart FM с Джейми Тикстоном и Амандой Холден. Ежедневно она приезжает очень рано на студию, а после утренних выпусков Эшли фотографируют возле ее офиса, когда она идет к машине.

Эшли Робертс привыкла к вниманию публики, а также быть в подборках ежедневных стритстайл-луков, поэтому старается держать форму и постоянно придумывать новые образы. Эшли любит короткие платья, туфли-лодочки и брендовые сумки, однако также часто ее можно заметить и в легкие брючных образах.

Например, вчера знаменитость решила надеть ярко-желтый костюм от британского бренда Serena Bute, брюки которого были украшены двумя черными полосками. Дополняли этот образ черные туфли-лодочки, солнцезащитные очки и сумка от бренда Balenciaga.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Этот образ очень напомнил нам тот, который носила героиня Умы Турман в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла".

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