Повторила подвиг Летиции Касты: немецкая актриса надела "голое" платье в оперу

Чтобы привлечь внимание, звезды все чаще появляются в откровенных нарядах, но не всегда они уместны.

В Баварской государственной опере состоялся концерт Opera For All в рамках Мюнхенского оперного фестиваля. Мероприятие посетило множество местных ценителей искусства и знаменитостей, но внимание привлекла 55-летняя немецкая актриса Изабелла Хюбнер.

Знаменитость пришла в оперу в полностью прозрачном кружевном платье, из-под которого было видно ее черное белье. Верх наряда украшали перья, а низ - длинный подол.

Изабелла Хюбнер / Getty Images

Учитывая то, что надела Изабелла свое необычное "голое" платье в оперу, нам это напомнило образ французской модели Летиции Касты, которая в 2010 году вышла на сцену во время 35-й церемонии вручения кинопремии Cesar Film Awards, проходившей в Театре дю Шатле, в прозрачном черном платье с перьями.

Летиция Каста / Getty Images

Грудь модели тогда полностью просвечивалась через тонкую ткань, но ее это совершенно не смущало.

Летиция Каста / Getty Images

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