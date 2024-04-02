Повторила старый наряд: Мерил Стрип вышла на сцену в платье, которое носила 9 лет тому назад

Оскароносная звезда решила не очень заморачиваться с нарядом и надела платье, которое уже было в ее гардеробе.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград iHeartRadio Music Awards и одной из тех, кто принял участие в мероприятии была голливудская актриса Мерил Стрип. 74-летняя женщина вышла на сцену, чтобы огласить победителя премии Icon Award, которым стала 77-летняя Шер.
Стрип надела на мероприятие длинное белое платье с рукавами и V-образным декольте. Спереди у наряда было несколько крючков.
Платье актрисы было от бренда Lanvin, а разработал его Альбер Эльбаз, который в 2001-2015 годах был креативным директором бренда. Дополнила она лук туфлями на каблуках, серебряными серьгами и очками.
Однако это платье актриса носит не впервые, поскольку появлялась в нем на публике в 2015 году на мероприятии Night Of Stars Fashion Group International. В тот раз Мерил дополнила платье поясом.
Кроме нее на мероприятии также появились Аврил Лавин, Джаред Лето, Бейонсе и Кэти Перри.
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