Повторила свой культовый образ: 58-летняя Синди Кроуфорд в мини-шортах похвасталась стройными ногами

9 февраля на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане состоялся Супербоул-2025 - решающий матч Национальной футбольной лиги, на который собрались все звезды. В перерыве матча выступил Кендрик Ламар, во время шоу которого станцевала Серена Уильямс.

58-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – решила повторить свой ставший уже культовым образ из рекламы Pepsi 1992 года, которая появилась на Супербоуле и стала одной из самых запоминающихся за всю его историю: в ней модель появилась в белой майке и джинсовых шортах. Этот образ и решила повторить Синди.

instagram.com/cindycrawford

Выглядит супермодель потрясающе. Секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.

Ранее, напомним, папарацци подловили Синди Кроуфорд во время шопинга. На ней был красный свитер с вырезом и голубые джинсы клеш. Наряд Синди дополнили замшевыми ботильонами на устойчивых каблуках.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

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