Повторила свой культовый образ: Джулию Робертс сфотографировали в брючном костюме

Джулия Робертс

Джулию Робертс сфотографировали папарацци, когда она покидала «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» в Нью-Йорке. На программу она ходила, чтобы рассказать о своем новом фильме «После охоты».

Актрису сфотографировали на улице, а одета она была в серый брючный костюм от бренда Salon 1884 из коллекции Pre-Spring 2026. Ее наряд включал жакет и мешковатые брюки и был выполнен в эстетике мужских костюмов 1980 годов. Носила она его в сочетании с серой рубашкой и галстуком, к которому применила оригинальный модный прием — украсила его брошками от разных брендов. Лук она также дополнила сумкой от Polene и высокой прической-пучком.

Джулия Робертс / © Getty Images

Однако этот образ актрисы напомнил наряд, который она носила много лет тому назад. В 1990 году 23-летняя Джулия пришла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в мужском брючном костюме Giorgio Armani. Тогда критики и фанаты сочли, что она сошла с ума.

