Повторила свой культовый образ: Пэрис Хилтон появилась на сцене во время концерта Майли Сайрус

В похожем наряде она выходила в свет на свое 21-летие.
Пэрис Хилтон воссоздала один из своих самых культовых образов во время неожиданного появления на концерте "Новогодняя вечеринка Майли" - это концерт певиц Майли Сайрус и Долли Партон, который показывался на американском канале NBC.
Изначально на сцене были только певицы Майли Сайрус и Сиа, которые начали петь в дуэте песню 2006 года Stars Are Blind, которая была выпущена как главный сингл с дебютного альбома Пэрис. Приняли гости кавер очень хорошо, но внезапно для всех на сцене появилась сама Хилтон.
Пэрис вышла с микрофоном и также начала петь свой хит. На звезде было розовое "металлическое" мини-платье с разрезами на бедрах.
Образ она дополнила туфлями-лодочками со стразами, сетчатыми перчатками, а также бриллиантовыми украшениями: чокером, обручальным кольцом и пусетами в ушах. На голове у красотки был обруч с надписью "С новым годом!".
Этот образ уже стал культовым для мира моды и самой Пэрис, ведь в похожем платье она появилась на своей собственной вечеринке в 2002 году, во время празднования 21-летия. Платье-кольчуга имело глубокое декольте, а сбоку на бедре у него был высокий разрез. Свой образ Пэрис тогда дополнила розовыми босоножками, квадратной сумкой и широким сверкающим чокером. На голове у девушки было несколько заколок в виде бабочек, которые были безумно популярны в нулевые.
А что касается самой песни, то совсем недавно Хилтон ее перевыпустила и теперь активно пиарит, вероятно, поэтому и решила спеть на концерте Сайрус.
Несколькими кадрами она поделилась и в Instagram.
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