- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Повторила свой старый образ, но в другом платье: Эль Фэннинг вышла в свет с декольте до пупка
Голливудская красавица сияла как золото в своем лаконичном платье с бисером.
Актриса Эль Фенинг была не похожа на себя на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая состоялась в воскресенье, 4 января, в Санта-Монике. 27-летняя девушка обычно выбирает для своих появлений романтические платья, но на этот раз выбрала золотой эффектный наряд от Ralph Lauren из коллекции осень-зима 2003 года и дополнила его украшениями от Cartier.
Платье Эль было золотым, приталенным, имело длинный шлеф и глубокое декольте со складкой ткани спереди. Также ткань платья была полностью расшита пайетками, из-за чего невероятно сияла.
Спина у платья была также обнаженной и такой дизайн добавляет изящества девушке.
Однако в 2023 году актриса уже носила платье похожего дизайна. Во время шоу Le Defile — Walk Your Worth, которое состоялось во Франции, Эль вышла на подиум в наряде от Georges Chakra из коллекции весна-лето 2022. Наряд девушки был полностью расшит пайетками и бисером и в нем было такое же декольте.