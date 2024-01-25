Повторила свой же образ и взяла любимого кота: супермодель Клаудия Шиффер посетила премьеру фильма

В Лондоне состоялась мировая премьера фильма "Аргайл" режиссером которого является Мэттью Вон - муж супермодели 90-х Клаудии Шиффер. Звезда пришла поддержать супруга, но также взяла с собой еще одного члена семьи - кота по имени Чип.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Животное сидело в специальном рюкзаке-переноске с отверстием для головы.

Но появление кота не случайность - он тоже сыграл в фильме небольшую роль и появился на рекламных постерах вместе с главными актерами.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Сама же Клаудия позировала перед фотографами в желто-серебристом платье с роскошными кружевными вставками на декольте и по бокам. Наряд был от Модного дома Versace из коллекции весна-лето 2024.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

У наряда были тонкие бретельки, а дополнила она его серебристой квадратной сумкой и туфлями.

Клаудия Шиффер / Фото: Associated Press

Особое внимание образ привлек потому что в подобном платье Шиффер уже появлялась - во время модного шоу Versace супермодель демонстрировала похожий наряд на подиуме, но он был нежно-зеленого оттенка.

Клаудия Шиффер на подиуме во время показа Versace / Фото: Associated Press

На премьере она позировала с мужем Мэттью Воном, который оделся во все черное.

Клаудия Шиффер с мужем / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее также состоялось мероприятие в честь выхода этого фильма. Закрытая презентация проходила в Лондоне, но была менее помпезной, поэтому Клаудия Шиффер надела для нее синее шерстяное мини-платье. Тогда с ней и Мэттью тоже был их кот Чип.

Клаудия Шиффер с мужем / Фото: Getty Images

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