Повторила свой же образ: Кейт Бланшетт пришла в старом платье на церемонию награждения

Это было очень оригинально решение и выглядела актриса действительно роскошно.

Обычно знаменитости пытаются привлечь к своей персоне внимание роскошными нарядами на светских мероприятиях, поэтому часто выбирают новые платья из последних коллекций или эксклюзивные образы, которые Модные дома создают специально для их выхода. Однако двукратная обладательница "Оскара" - Кейт Бланшетт - любит показывать еще, что она бережно относится к вещам и носит их повторно.

Кейт Бланшетт на церемонии "Золотой глобус" в 2025 году / Фото: Associated Press

На красную дорожку "Золотого глобуса" она пришла в длинном золотом платье от Louis Vuitton. Это был наряд со шлейфом и полностью расшитый продолговатым бисером.

Верхняя часть платья имела напуск и была также расшита камнями. Образ Кейт дополнила лаконичной укладкой и серьгами-каффами в ушах.

Кейт Бланшетт на церемонии "Золотой глобус" в 2025 году / Фото: Associated Press

Это же платье Кейт надевала весной 2024 года на Каннский кинофестиваль. Однако заметно, что в тот раз на наряде не было камней на груди, вероятно, их добавили для нее уже перед "Золотым глобусом", чтобы платье выглядело по-новому и было еще гламурней.

Кейт Бланшетт на Каннском кинофестивале в 2024 году / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт на Каннском кинофестивале в 2024 году / Фото: Associated Press

В этот раз актриса была номинирована на "Золотом глобусе" в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме" за свою роль в сериале "Дисклеймер", однако статуэтку уступила Джоди Фостер, которая сыграла в четвертом сезоне уже культового сериале "Настоящий детектив".

Кстати, ранее Кейт уже повторяла свои наряды от Louis Vuitton. На показ бренда она пришла в бархатной блузе, которую также носила на "Оскаре" в 2023 году, когда была среди номинантов в категории "Лучшая женская роль".

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