Повторила свой же образ: Марго Робби надела черный наряд с пайетками и тюлевым боа

Для мероприятия и афтепати она надела совершенно одинаковые наряды, но разных цветов.

На церемонии "Золотой глобус" актриса Марго Робби произвела впечатление своим образом в розовом платье с широкими бретельками. Создал его для нее Модный дом Armani Privé и оно в точности повторяло наряд куклы Барби, которая поступила в продажу в 1977 году, модель называлась "Барби Суперзвезда" (Superstar Barbie).

Марго Робби / Фото: Associated Press

Однако тот набор, который воссоздала актриса и ее стилист Эндрю Мукамал, также включал платье в черном цвете и именно его Марго надела на афтепати церемонии.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Наряд был уже длины миди, полностью был расшит пайетками, а также его дополняло боа из фатина. Снимками в этом луку Мукамал поделился в своем Instagram.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также он подобрал для Робби черные туфли от Manolo Blahnik и клатч со стразами.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

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