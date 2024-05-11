Повторила трендовый образ: Сидни Суини вышла на публику в гламурных трусах

Девушка появляется в этой эпатажной вещи не впервые.

Актрису Сидни Суини заметили папарацци в Нью-Йорке, и она была одета во все тренды этого лета. Девушка сочетала гламурные текстурные трусы, белую рубашку и оверсайз-жакет от Brunello Cucinelli из коллекции весна-лето 2024.

Также этот эпатажный образ она дополнила остроносыми туфлями белого цвета, гольфами и сумкой-мешком, которая является одним из самых трендовых аксессуаров теплого сезона.

Сумка и обувь у нее были от Jimmy Choo, а вот солнцезащитные очки - от бренда Le Specs. Волосы звезда собрала.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Однако столь эффектные образ не новый для молодой звезды, поскольку в марте она пришла на показ Miu Miu в Париже в культовых гламурных трусах с камнями. Образ стал очень обсуждаем.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также напомним, что во время Met Gala Сидни вышла к фотографам в пышном платье голубого цвета, которое тоже для нее создал бренд Miu Miu. Но почему-то она решила надеть под этот наряд черный парик.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

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