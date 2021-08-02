Повторила успех Джоли: Хана Кросс в откровенном платье вышла на дорожку

Бывшая пассия Бруклина Бекхэма посетила вечеринку на острове Капри, в Италии.

Хана Кросс приехала на благотворительный гала-вечер LuisaViaRoma for Unicef на вилле La Certosa di San Giacomo, где собрались знаменитости, чтобы помочь собрать средства для программ, которые оказывают финансовую поддержку нуждающимся детям во всем мире.

Перед фотографами девушка появилась в светлом и достаточно откровенном платье с серебристым вкраплением и с вырезами на зоне талии и живота. У наряда был высокий разрез, и девушка выставила ногу (фото получилось в стиле Анджелины Джоли), подобрав к наряду золотые туфли на каблуках.

Хана Кросс / Getty Images

Хана также сделала цветной маникюр, надела тонкий браслет на запястье, в ушах у нее были серьги-висюльки, а длинные каштановые волосы она уложила волнами. На лице также был сделан достаточно насыщенный макияж.

На этом же мероприятии присутствовали также модели Тина Кунаки и Эмили Ратажковски. Последняя, кстати, сейчас как раз отдыхает с семьей в Италии.

Тина Кунаки / Getty Images

Эмили Ратажковски / Getty Images

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