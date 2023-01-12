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Повторила винтажный лук: звезда TikTok Эддисон Рэй надела платье с асимметричной юбкой

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Повторила винтажный лук: звезда TikTok Эддисон Рэй надела платье с асимметричной юбкой

Эддисон Рэй / Фото: Getty Images

Знаменитость опять выбрала это красивое платье для важного мероприятия.

22-летняя американская звезда Эддисон Рэй попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на вечеринку afterparty церемонии "Золотой глобус", которая проходила в Chateau Marmont.

Эддисон Рэй / © Getty Images
Эддисон Рэй / Фото: Getty Images

Звезда надела красивое платье молочного оттенка, декольте которого было выполнено в виде топа-бандо, а юбка была асимметричной и на талии собиралась в бант. Такой фасон выигрышно подчеркнул эффектную фигуру девушки.

Платье является частью коллекции весна-лето 2004 бренда Versace. Впервые наряд был показан во время Недели моды в Милане, в 2003 году.

Модель в платье Versace, 2003 год / © Getty Images
Модель в платье Versace, 2003 год / Фото: Getty Images

Вероятно, у Эддисон это платье - одно из любимых, ведь она его уже надевала на премьеру комедийного фильма Netflix He's All That, в котором сыграла главную роль.

Эддисон Рэй в 2021 году / © Getty Images
Эддисон Рэй в 2021 году / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
429
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