Повторила винтажный лук: звезда TikTok Эддисон Рэй надела платье с асимметричной юбкой

Знаменитость опять выбрала это красивое платье для важного мероприятия.
22-летняя американская звезда Эддисон Рэй попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на вечеринку afterparty церемонии "Золотой глобус", которая проходила в Chateau Marmont.
Звезда надела красивое платье молочного оттенка, декольте которого было выполнено в виде топа-бандо, а юбка была асимметричной и на талии собиралась в бант. Такой фасон выигрышно подчеркнул эффектную фигуру девушки.
Платье является частью коллекции весна-лето 2004 бренда Versace. Впервые наряд был показан во время Недели моды в Милане, в 2003 году.
Вероятно, у Эддисон это платье - одно из любимых, ведь она его уже надевала на премьеру комедийного фильма Netflix He's All That, в котором сыграла главную роль.
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