Повторить легко: Эльза Хоск показала, как быстро сделать макияж для праздника

Шведская модель Эльза Хоск настоящая модница. Она любит не только наряжаться и позировать перед камерой, но и хвастаться макияжем.

В Instagram Эльза поделилась видео, на котором запечатлена перед зеркалом. Девушка продемонстрировала, как легко и быстро сделать эффектный макияж для выхода в свет или праздничной вечеринки.

Эльза Хоск / Getty Images

В подписи Эльза не только рассказывает о том, как наносит тени на вели пальцами, но и показывает свой маникюр, который, как мы теперь знаем, она умеет делать самостоятельно.

Звезда выпустила линию лаков для ногтей @beaubble и предлагает подписчикам приобрести его со скидкой.

Сама Хоск продемонстрировала и мейк-ап на своем лице и несколько вариантов маникюра.

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