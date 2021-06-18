Повторить легко: Олеся Стефанко показала эффективные упражнения для упругости ягодиц

"Мисс Украина Вселенная - 2011" регулярно показывает подписчикам, как держит себя в отличной форме.

Олеся Стефанко меньше года назад впервые стала мамой. Беременность и роды отразились на фигуре девушки наилучшим образом, набранный вес во время беременности Олеся сбросила в день родов и потом еще немного поработала над собой.

В своих публикациях в Instagram Стефанко часто говорит о том, что не считает свое тело совершенным, но очень довольна отражением в зеркале. А еще она регулярно показывает подписчикам разные упражнения, которые помогают поддерживать эту форму.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

В блоге "Мисс Вселенная" продемонстрировала несколько эффективных упражнений, которые не сложно повторить в домашних условиях. Как и в каждой тренировке, главное здесь регулярность.

"Давайте поработаем над вашими бедрами и сделаем их стройными, подтянутыми и красивымиСегодня у нас:

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Приседания + приседания сумо (по 6 повторений с каждой стороны)

Выпады назад с поднятой ногой + удары ногами (по 9 повторений с каждой стороны)

Отведение ягодиц на одной ноге (по 10 повторений на каждую сторону)

Прыжки лягушки (13 повторений)

Походка монстра (8 повторений)

Гуляющая утка (4 повторения)", - написала Стефанко. И, конечно, добавила видео, показав наглядно, как она сама выполняет эти упражнения.

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