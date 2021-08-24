Повторить легко: Синди Кроуфорд показала 7 эффективных упражнений для пресса

Синди Кроуфорд часто задают вопрос о том, какие упражнения выполняет модель, чтобы быть в такой роскошной форме.

55-летняя манекенщица решила записать для своих подписчиков в Instagram ролик и продемонстрировала, как стоит в планке, качает ягодицы и пресс, и выполняет все упражнения под чутким руководством тренера.

"Небольшая мотивация для вас. Мой тренер @sarahperla1и я составили этот небольшой список упражнений для пресса. Ниже приведены пошаговые инструкции, если вы хотите попробовать сами! Выполняйте каждое движение с определенным количеством повторений, увеличивая с каждым разом! 3 раунда по 20-30-40! повторений", - пишет модель.

В видео Синди показывает, как выполняет все эти упражнения она сама. Повторить их очень легко и в домашних условиях. Главное – не ленится.

Читайте также: Просто богиня: 55-летняя Синди Кроуфорд в купальнике позировала возле бассейна

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку