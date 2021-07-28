Повторить не просто: Изабель Гулар показала, какое упражнение делает для упругости ягодиц

Повторить не просто: Изабель Гулар показала, какое упражнение делает для упругости ягодиц

Бразильской модели Изабель Гулар видимо часто задают вопрос о ее идеальном теле.

Девушка, которая сейчас находится на отдыхе в Греции, на острове Миконос, даже в отпуске уделяет время тренировкам. А своим подписчикам в Instagram она показывает, какие упражнения делает для того, чтобы быть в такой форме.

В ролике, который запостила Гулар в Instagram, она стоя на руках и упираясь ногами в стойку, делает повороты ногами, качая тем самым заднюю поверхность бедра и ягодицы.

"Тело Изы", - так коротко подписала кадры модель. Одета девушка в короткий неоново-желтый топ и шорты, ее волосы собраны в хвост. Вероятно, делать такое упражнение непросто, Изабель вся мокрая, но эффект, как говорится, на ягодицах.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Ранее модель делилась пикантными снимками и показывала, как выглядит топлес. На отдыхе Гулар не только нежится в бикини возле бассейна, но и работает.

Читайте также: Вау, какая: Изабель Гулар продемонстрировала эффектный пляжный лук и яркий маникюр

Изабель Гулар хвастается фигурой в купальниках (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку