Повторить не просто: Изабель Гулар показала, какое упражнение делает для упругости ягодиц

Бразильской модели Изабель Гулар видимо часто задают вопрос о ее идеальном теле.
Девушка, которая сейчас находится на отдыхе в Греции, на острове Миконос, даже в отпуске уделяет время тренировкам. А своим подписчикам в Instagram она показывает, какие упражнения делает для того, чтобы быть в такой форме.
В ролике, который запостила Гулар в Instagram, она стоя на руках и упираясь ногами в стойку, делает повороты ногами, качая тем самым заднюю поверхность бедра и ягодицы.
"Тело Изы", - так коротко подписала кадры модель. Одета девушка в короткий неоново-желтый топ и шорты, ее волосы собраны в хвост. Вероятно, делать такое упражнение непросто, Изабель вся мокрая, но эффект, как говорится, на ягодицах.
Ранее модель делилась пикантными снимками и показывала, как выглядит топлес. На отдыхе Гулар не только нежится в бикини возле бассейна, но и работает.
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