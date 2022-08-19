Повторить рискнет не каждый: Бруклин Бекхэм рассказал, чем любит удивлять жену Николу

Бруклин Бекхэм без ума от своей жены Николы Пельтц, на которой женат четыре месяца. Старший сын четы Бекхэм после свадьбы не только взял фамилию супруги, но и посвятил ей уже 70 татуировок на своем теле.

Бруклин, как и его отец Дэвид, – фанат татуировок. 23-летний парень рассказал, что 70 из 100, которые есть на его теле, он посвятил своей жене. Судя по всему, делать тату старший сын Бекхэмов стал еще задолго до своей свадьбы.

Бруклин Пельтц Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Одна из новинок появилась на его руке после свадьбы. Это надпись "married".

"Я подумал: "О, мы женаты, почему бы и нет? Я не думал об этом несколько месяцев. Я женился пять месяцев назад, почему бы и нет?" - рассказал о тату Бруклин в USA Today. А еще добавил, что Никола всегда очень эмоционально, буквально до слез реагирует на новые тату на его теле.

"Она всегда плачет, когда я делаю еще одну татуировку, я всегда люблю удивлять ее новыми рисунками", - говорит Бекхэм, пишет Mirror.

Бруклин Бекхэм / Фото: Associated Press

На теле у Бруклина набита и свадебная клятва, которую он произносит у алтаря: "Никола, когда ты шла по проходу, у меня перехватило дыхание, ты выглядишь так красиво сегодня и всегда. Позвольте мне начать с того, что слова не могут даже описать мою любовь к тебе, просто глядя на тебя, я вижу свое будущее, и это похоже на сон. Ты мой мир, и я продолжаю влюбляться в тебя все больше с каждым днем. Присутствие тебя в моей жизни - это лучшее, что когда-либо случалось со мной, потому что ты сделала меня тем, кем я являюсь сегодня.

Я так долго ждал этого дня, потому что сегодня день, когда я женюсь на тебе, моя вечная малышка, моя любовь и мой лучший друг Никола — сегодня ты становишься моим партнером, моей второй половинкой - и моей семьей. И из-за этого я самый счастливый человек в мире, что могу провести остаток своей жизни с тобой.

Я обещаю быть лучшим партнером, лучшим мужем и мужчиной и всегда заботиться о тебе, заставлять тебя смеяться, чувствовать себя в безопасности и, что более важно, быть любимой", - написал тогда Бруклин.

Бруклин Бекхэм / Фото: Instagram Бруклина Бекхэма

Также у Бруклина есть тату глаз Николы на его шее сзади и надпись "Peltz" – фамилия его жены, которую, кстати, после свадьбы решил взять и Бруклин, чем, наверняка, очень удивил своих родителей.

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