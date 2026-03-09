Повзрослела и стала красавицей: Эми Адамс пришла на модный показ с 15-летней дочерью

Эми Адамс и ее дочь Авиана / © Getty Images

Эми Адамс пришла на модный показ бренда Lacoste во время которого публике представили коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027. Шоу состоялось в рамках Недели моды в Париже.

На мероприятии актриса появилась со своей дочерью Авианой, которой уже 15 лет. Девушка была стильной как и ее известная мама. Эми надела широкие черные брюки и поло, которые дополнила черной кожаной курткой и гламурной зеркальной сумкой.

Эми Адамс и ее дочь Авиана / © Getty Images

А вот Авиана выбрала для появления на показе мод зеленую водолазку, юбку миди со складками, классические белые балетки с бантиками и небольшую сумку, которая висела на ее плече.

Это не первое появления девочки с мамой на мероприятии. В 2024 году Авиана с мамой и отцом — Дарреном Ле Галло — пришла на презентацию фильма и вышла на красную дорожку. Девушка — единственный ребенок актрисы.

Эми Адамс с мужем и дочерью в 2024 году / © Getty Images