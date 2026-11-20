Дети Мэттью Макконахи и Камилы Алвес / © Associated Press

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Трое детей Мэттью Макконахи и Камилы Алвес посетили премьеру фильма Way of the Warrior Kid в Лос-Анджелесе. На красную дорожку они вышли самостоятельно — без сопровождения звездных родителей.

18-летний Леви, 16-летняя Вида и 13-летний Ливингстон вместе позировали фотографам. Поводом для семейного выхода стал новый фильм с участием старшего сына актера: Леви сыграл в картине персонажа по имени Кенни.

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Дети Мэттью Макконахи и Камилы Алвес / © Associated Press

Для премьеры юноша выбрал темно-синий костюм с рубашкой, Вида появилась в элегантном белом платье, а Ливингстон — в светло-голубом костюме с белой футболкой. Все трое выглядели взрослыми и уверенно держались перед камерами.

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Сыновья Мэттью Макконахи и Камилы Алвес / © Associated Press

Появление детей Макконахи привлекло внимание публики, поскольку они не так часто вместе выходят на красную дорожку. Сам фильм, в котором также снялся Крис Пратт, выйдет на Apple TV 25 ноября.

Дочь Мэттью Макконахи и Камилы Алвес / © Associated Press

Сын и дочь Мэттью Макконахи и Камилы Алвес / © Associated Press

Ранее, напомним, Камила Алвес в роскошном платье с пайетками посетила гала-вечер вместе с Мэттью Макконехи и сыном.

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