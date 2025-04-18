Появилась на съемках сериала: Уму Турман подловили папарацци в Нью-Йорке

Ума Турман / © Getty Images

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Актриса Ума Турман попала под прицел папарацци на съемочной площадке сериала «Декстер: Воскрешение». Ее сфотографировали 17 апреля в Нью-Йорке во время работы, актриса стояла рядом с коллегами.

На Турман в тот день были темные кюлоты, которые она носила в сочетании с сапогами, водолазкой и курткой. Волосы актрисы были уложены в идеальное каре.

Ума Турман / © Getty Images

Напомним, что Ума Турман является часть актерского состава этого сериала. Премьера запланирована на 2025 год, а вместе с ней в «Декстер: Воскрешение» также появится Питер Динклэйдж известный по сериалу «Игра престолов», где исполнил роль Тириона Ланнистера.

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Ранее актрису можно было увидеть в Нью-Йорке на Бродвее в театре Winter Garden. Она и другие звездные гости появились на красной дорожки в частности и из-за того, что в мюзикле играл легендарный актер Джордж Клуни. Ума позировала в шелковом наряде, украшенном розами.

Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images