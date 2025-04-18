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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Появилась на съемках сериала: Уму Турман подловили папарацци в Нью-Йорке

Актриса активно занята работой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ума Турман

Ума Турман / © Getty Images

Актриса Ума Турман попала под прицел папарацци на съемочной площадке сериала «Декстер: Воскрешение». Ее сфотографировали 17 апреля в Нью-Йорке во время работы, актриса стояла рядом с коллегами.

На Турман в тот день были темные кюлоты, которые она носила в сочетании с сапогами, водолазкой и курткой. Волосы актрисы были уложены в идеальное каре.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Напомним, что Ума Турман является часть актерского состава этого сериала. Премьера запланирована на 2025 год, а вместе с ней в «Декстер: Воскрешение» также появится Питер Динклэйдж известный по сериалу «Игра престолов», где исполнил роль Тириона Ланнистера.

Ранее актрису можно было увидеть в Нью-Йорке на Бродвее в театре Winter Garden. Она и другие звездные гости появились на красной дорожки в частности и из-за того, что в мюзикле играл легендарный актер Джордж Клуни. Ума позировала в шелковом наряде, украшенном розами.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

© Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
56
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