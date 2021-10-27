Появилась в кадре топлес: Хайди Клум показала образ на Хэллоуин

Хайди Клум – королева Хэллоуина. Каждый год на этот мистический праздник она придумывает какой-то невероятный костюм.

Кем будет Хайди на вечеринке в 2021 году, пока не известно. У себя в блоге модель выкладывает фрагменты подготовки, и публика может увидеть, как происходит этот процесс.

48-летняя модель показала ролик, где позирует топлес перед камерой, а у нее на спине какой-то невероятный грим к Хэллоуину.

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"Никогда не оглядывайся назад, прошлое - пустыня ужасов", - гласит подпись к ролику, которым поделилась модель. Также Хайди показала этот же образ на фото.

А еще модель опубликовала целый ролик с бэкстейджа съемки, которая была организована специально к празднику. Подпись под видео гласит: "Мы все иногда сходим с ума…".

Что ж, любопытно, будет ли пати в условиях пандемии и чем еще порадует Хайди Клум поклонников в этом году?

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