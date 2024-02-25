Появилась в платье невесты: Селена Гомес удивила выбором белоснежного наряда для церемонии

Артистка сияла, как никогда. Однако бойфренда на мероприятие она не взяла.

Актриса и певица Селена Гомес была в приподнятом настроении в день вручения наград Гильдии киноактеров, которая состоялась в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Звезда появилась перед камерами в эффектном белом платье от Atelier Versace.

Наряд лаконичного фасона, ведь у него были только тонкие бретельки с серебристой фурнитурой бренда и шлейф, но тем не менее платье роскошно сверкало, ведь было полностью расшито пайетками белого цвета.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Также этот практически свадебный наряд она дополнила большими серьгами-кольцами от Messika White с бриллиантами, а также матовым макияжем и объемной укладкой - волосы ей уложили назад.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Недавно Гомес подтвердила отношения с продюсером и автором песен Бенни Бланко. Пара хоть не раз уже была замечена вместе на спортивных матчах, вечеринках и на фото в соцсетях, но все же на красных дорожках они пока вместе не появлялись.

Селена Гомес и Бенни Бланко / Фото: Getty Images

Роман Селены и Бенни развивается очень стремительно и они выглядят действительно влюбленными и счастливыми. Артистка даже выпустила впервые за долгое время песню Love On, в котором появилась в тоже в белом платье от Oscar de la Renta из коллекции Bridal весна-лето 2024. Возможно песня посвящено ее новому роману.

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