Появилась в помятом платье: испанская модель оконфузилась в Каннах

Иногда обращать внимание нужно не только на фасон наряда, но и на ткань.

Марта Лозано - испанская модель и популярный блогер, которая в этом году тоже стала гостью красной дорожки в Каннах. Девушка посетила 14 июля премьеру фильма "История моей жены", снятого венгерским кинорежиссером Ильдико Эньеди.

Марта решила выделиться из разнообразия гламурных платьев и надеть красный наряд на красную дорожку при этом она выбрала брючный костюм от Lorenzo Caprile, который выделялся невероятно длинным шлейфом на жакете и интересным верхом с открытыми плечами.

Марта Лозано / Associated Press

Дополнили образ знаменитости серебристые босоножки на высоком каблуке от Giuseppe Zanotti и драгоценности от Messika.

Марта Лозано / Associated Press

Но вот без конфузов в Каннах не бывает. Наряд Марты хоть и был эффектным и запоминающимся, но ткань, из которой его сшили, немного подвила. Пока девушка доехала до мероприятия ее наряд полностью помялся, а красный цвет полностью совпадал с цветом ковра.

Марта Лозано / Associated Press

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