Появились новые подробности смерти Хайден Панеттьери: что услышали на записи диспетчерской службы

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Стали известны новые подробности смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, звезды сериалов «Герои» и «Нэшвилл». Она скончалась 16 августа в возрасте 36 лет — за пять дней до своего дня рождения.

Панеттьери нашли без сознания в квартире жилого комплекса Judson Mill Lofts в Гринвилле, штат Южная Каролина. По данным правоохранительных органов, она временно остановилась в этой квартире, которую, как сообщают американские СМИ, сдавали в краткосрочную аренду.

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Хайден Панеттьери / © Associated Press

Как пишет TMZ, знакомый актрисы позвонил в службу спасения в 13:51. На обнародованной записи переговоров диспетчеров слышны слова «остановка сердца» и «передозировка». Медики проводили сердечно-легочную реанимацию и применили расширенные меры по поддержанию жизни, но спасти Панеттьери не удалось. В 14:32 констатировали ее смерть.

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Один из жильцов комплекса рассказал журналистам, что в коридорах было много спасателей и царила суматоха. Возле квартиры также видели двух ошеломленных мужчин. Соседи утверждают, что раньше не встречали актрису в доме и не знали о ее пребывании там.

По информации источника People, в квартире якобы обнаружили препарат «Наркан», который используется для экстренной ликвидации последствий передозировки опиоидами. Правоохранительные органы официально эту информацию не подтвердили.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

В то же время упоминание о передозировке в записи диспетчерской службы не является установленной причиной смерти. Вскрытие не выявило травм, которые могли бы привести к гибели актрисы, а признаков насилия или подозрительных обстоятельств следователи не зафиксировали. Окончательные выводы должны быть сделаны после дополнительных исследований.

Ранее Панеттьери откровенно рассказывала о зависимости от алкоголя и опиоидов, послеродовой депрессии и длительном лечении. В мае 2026 года она выпустила мемуары «This Is Me: A Reckoning», в которых описала сложные периоды своей жизни и путь к выздоровлению.

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У Хайден есть 11-летняя дочь Кая, отцом которой является бывший жених актрисы — украинский боксер Владимир Кличко.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Associated Press

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Associated Press

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