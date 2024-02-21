Появились в парных костюмах: Зендея и Тимоти шаламе на презентации "Дюны" в Сеуле

Звезды фильма "Дюна" - Зендея и Тимоти Шаламе - посетили пресс-конференцию посвященной этой картине, которая состоялась 21 февраля 2024 года в Сеуле, Южная Корея.

Актеры вышли на фотоколл впервые одетые в парные наряды, поскольку на обоих были комбинезоны от корейского бренда Juun.j. Наряды вошли в коллекцию SKIN весна-лето 2024 и представляют собой кожаные комбинезоны с заклепками, молниями и поясом.

Зендея сочетала комбинезон с объемной прической, лаконичным макияжем и туфлями на высоких каблуках. Ее наряд был нежно-бежевого оттенка, а носила она его немного приспустив с плеча.

Зендея / Фото: Getty Images

Тимоти же появился в голубом комбинезоне и сочетал его с ботинками в цвет и несколькими серебристыми цепочками на шее.

Зендея и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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