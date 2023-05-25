Появился официальный трейлер романтической комедии "Барби" с Марго Робби в главной роли

В Сети появился официальный трейлер романтического фильма Warner Bros. Pictures — "Барби". Его режиссером выступила Грета Гервиг.

Роль Барби сыграла Марго Робби, а Кена – Райан Гослинг.

Фото из фильма "Барби"/Warner Bros. Pictures

Фото из фильма "Барби"/Warner Bros. Pictures

В центре сюжета приключенческого фильма – Барби, которая является идеальной куклой в совершенном мире. Но Барби и Кен становятся изгнанниками. Они оставляют идеальный розовый мир и едут к реальному, где сталкиваются с разными тудностями и препятствиями. Главные герои понимают, что идеал можно обнаружить только в своем внутреннем мире.

Фото из фильма "Барби"/Warner Bros. Pictures

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля.

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