Появление года: Эндрю Гарфилд вышел на красную дорожку с картонной Флоренс Пью

Актриса хоть и не смогла прийти, но ее коллега сделал так, чтобы она стала главной звездой красной дорожки.

В Лондоне в самом разгаре Международный кинофестиваль и в его рамках состоялась премьера фильма "Время жить" (We Live in Time), в котором главные роли сыграли Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью.

Однако присутствовать на этом важном мероприятии Флоренс не смогла, поскольку в настоящее время находится на съемках другого фильма.

Эндрю решил помочь своей коллеге-актрисе все же появится на премьере. Он сделал картонную копию Флоренс и вышел с ней на красную дорожку. Она была распечатана в натуральную велечину.

Эндрю Гарфилд c картонной Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Актер позировала со своей картонной коллегой, обнимался и носил подмышкой.

Эндрю Гарфилд c картонной Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Эндрю Гарфилд c картонной Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Фотосессия Гарфилда на мероприятии произвела фурор и однозначно привлекла внимание не только к фильму, но и к самим актерам.

Эндрю Гарфилд c картонной Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Сама Флоренс, видимо, не знала, что Эндрю планирует принести ее картонную копию на премьеру, поскольку в Instagram сделала несколько репостов с этого мероприятия и написала, что в восторге от такой его идеи.

Instagram Флоренс Пью

А что касается фотографии, которую Эндрю выбрал для из совместного выхода в Лондоне, то она была сделана перед показом фильма "Время жить", в отеле Crosby Street в Нью-Йорке еще в сентябре. Флоренс на нем позирует в платье-сетке от Модного дома Christian Dior.

Фото реальной Флоренс Пью в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

В фильме пара сыграла возлюбленных. "Время жить" рассказывает трогательную историю о Тобиасе и Алмут, которые знакомятся совершенно странным способом - девушка сбивает его машиной. Эта авария кардинально меняет жизнь двух молодых людей, и становится началом невероятного романа. В дальнейшем они сталкиваются с множеством жизненных проблем, которые переживают благодаря своей любви. У героини Флоренс, которая играет молодого шеф-повара, диагностируют рак, а Гарфилд играет ее партнера и отца трехлетней дочери пары.

Он был снят прошлой весной, и именно поэтому на Met Gala 2023 Пью появилась с обритой головой. На такой шаг она пошла ради роли и реалестичности трагедии своей героини.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

В украинский прокат картина выходит 31 октября.

Читайте также:

Образы актрисы Флоренс Пью на мероприятиях (29 фото)