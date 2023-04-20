Позагорала: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Британская телезвезда Хлоя Ферри показала фолловерам в Instagram снимки с отдыха.

Женщина принимала солнечные ванны на шезлонге и решила похвастаться своей гордостью – пышными ягодицами. Одета она была в красное бикини на завязках.

Хлоя продемонстрировала не только соблазнительные ягодицы, но и татуировки на спине и бедре.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Затем Ферри пошла в бар под открытым небом, чтобы попробовать охлаждающий напиток. Там она устроила себе фотосет, показывая сексуальную фигуру.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Уверены, что ее пышный бюст приковал к себе внимание не одного человека на пляже.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Лук она дополнила большими очками и золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, ранее Хлоя Ферри в красном мини позировала у роскошного автомобиля.

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