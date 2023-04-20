Позагорала: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри наслаждается отдыхом на пляже.
Британская телезвезда Хлоя Ферри показала фолловерам в Instagram снимки с отдыха.
Женщина принимала солнечные ванны на шезлонге и решила похвастаться своей гордостью – пышными ягодицами. Одета она была в красное бикини на завязках.
Хлоя продемонстрировала не только соблазнительные ягодицы, но и татуировки на спине и бедре.
Затем Ферри пошла в бар под открытым небом, чтобы попробовать охлаждающий напиток. Там она устроила себе фотосет, показывая сексуальную фигуру.
Уверены, что ее пышный бюст приковал к себе внимание не одного человека на пляже.
Лук она дополнила большими очками и золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, ранее Хлоя Ферри в красном мини позировала у роскошного автомобиля.
Читайте также: