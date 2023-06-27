Позагорала: британская телезвезда в ярком бикини похвасталась сексуальным бюстом

Хлоя Ферри салатовым лифом подчеркнула пышную грудь.
Британская телезвезда Хлоя Ферри порадовала фолловеров в Instagram пикантными снимками с отдыха. Она показала, как принимала солнечные ванны.
На фото знаменитость предстала в ярком бикини, состоявшем из салатового лифа и разноцветных плавок.
Ферри похвасталась пышным сексуальным бюстом и тонкой талией.
А еще Хлоя показала две модели стильных солнцезащитных очков.
Напомним, ранее Хлоя Ферри продемонстрировала фигуру в красном купальнике на завязках.
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