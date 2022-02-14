Поздравила с Днем влюбленных: Тина Кунаки опубликовала пикантное фото с мужем

Сегодня во всем мире отмечают праздник влюбленных.

Французская модель Тина Кунаки решила поздравить своего мужа актера Венсана Касселя публично и опубликовала в Instagram Stories снимок, на котором мужчина крепко сжимает ее ягодицу, когда Тина обнимает его. Они запечатлены на яхте, скорее всего, фото было сделано во время отдыха пары в Рио-де-Жанейро.

"Happy V Day", - подписала фотографию модель.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram Тины Кунаки

В Instagram Тина много раз постила разные пляжные фото, которые сделала на отдыхе, но снимком вместе с мужем там практически не было. Зато Кунаки охотно показывала, как сама нежилась на переполненном пляже.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Позже Тина вернулась к работе и активно посещала Неделю моды в Париже, блистая перед камерами фотографов в разных луках.

Тина Кунаки / Getty Images

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