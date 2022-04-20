"Пожалуйста, не молчите": Настя Каменских прилетела в США, где выступила в поддержку Украины

"Пожалуйста, не молчите": Настя Каменских прилетела в США, где выступила в поддержку Украины

Украинские селебрити делают все для того, чтобы о войне в Украине узнало как можно больше людей во всем мире.

Настя Каменских уже успела выступить на испанском канале RTVE на благотворительном концерте "Unidos por la paz : Ucrania en el corazón", в рамках которого было собрано 1,3 млн евро.

Теперь же певица прилетела в США, где выступила на канале известного издания о селебрити – HOLA! – и рассказала о том, какие ужасы сейчас происходят в Украине, и призвала всех помогать украинцам.

"… Я бы очень хотела, чтобы этот разговор, как и все мои поездки и выступления, сейчас проходили по другому поводу, как это было когда-то.

Однако сейчас главное для меня - чтобы больше людей в мире знали правду об этой страшной войне и помогали Украине на пути к миру!

Поэтому я благодарна @holausa за возможность рассказать о войне в Украине и призываю каждого - #StandWithUkraine! Пожалуйста, не молчите – делитесь правдой об этой войне в ваших соцсетях, донатьте в фонды помощи украинцам, помогайте беженцам, выходите на мирные митинги в поддержку Украины и против войны. Любая помощь сейчас очень важна!

Ибо у каждого украинца сегодня свое поле боя. И я горжусь украинским героизмом и нашим единством!

Каждое свое выступление и каждое интервью я посвящаю Украине! И еще раз говорю на весь мир - Мы обязательно победим! Вместе!" – написала Настя под публикацией.

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